TENNIS – Sinner sfiora l’impresa a Wimbledon contro Djokovic

Il torneo di Wimbledon di Jannik Sinner finisce questo pomeriggio contro Djokovic, ma per due set ha assaporato l’odore dell’impresa. Il tennista altoatesino aveva vinto i primi due set per 7-5/6-2, ma poi il serbo alza i giri del motore e soprattutto l’asticella e vince per 6-3; 6-2; 6-2. Sinner esce sconfitto, però consapevole di essere davvero sulla buona strada per essere un top in assoluto, come confermato da Djokovic a fine gara.

La Redazione