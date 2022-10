TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Rinnovi Napoli? Ecco quale giocatore farei un sacrificio”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “In casa Napoli ad oggi le operazioni di mercato che convincono sono Olivera, nazionale uruguaiano e buone stagioni nella Liga Spagnola con il Getafe e il riscatto di Anguissa. Kvaratskeila? Al momento ha mostrato buoni colpi, ma ha ampi margini di crescita e lo attendiamo in campionato. Sul nodo portiere è chiaro che c’è da capire il rendimento di Meret che nell’ultimo anno non ha convinto del tutto, mentre Ospina andrà in Arabia e guadagnerà. Chi farei un sacrificio economico a livello d’ingaggio? Penso Koulibaly, anzi sarebbe previso un incontro a Dimaro, oppure a fine mercato, per discutere del rinnovo, ovviamente c’è da capire se dovessero arrivare offerte dall’estero. Su Mertens invece ad oggi è difficile un riavvicinamento, vista la distanza economica tra le parti, ma fino alla fine mai dare nulla per scontato. Infine per quanto concerne il reparto da rinforzare credo l’attacco, un esterno destro e un’alternativa in attacco, mentre credo che a sinistra se la giocheranno Lozano e Kvaratskeila”.

La Redazione