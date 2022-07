SSCN, il nuovo sito: maggiore rapidità e fruibilità per i tifosi azzurri

La SSCN presenta il nuovo sito, attraverso una nuova proposizione grafica, un accesso ai contenuti più rapido e ad una migliore fruibilità di tutte le sezioni.

“Abbiamo inserito il primo tassello di un percorso di trasformazione digitale che è alla base della nostra strategia di marketing per il prossimo triennio” – ha dichiarato Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli. “Il nostro obiettivo è quello di costruire un ecosistema digitale totalmente incentrato sui nostri tifosi, con l’obiettivo di alimentare il rapporto con la nostra fan base 365 giorni all’anno. Il progetto parte dal lancio del nuovo sito web, il quale vivrà una forte evoluzione nei prossimi mesi attraverso l’attivazione di un programma di membership volto ad intrattenere i nostri tifosi con contenuti speciali, giochi e concorsi a loro dedicati. Allo stesso tempo l’ambiente del sito sarà affiancato da una nuova App ufficiale che faciliterà l’accesso a tutti i contenuti del club, il tutto sarà direttamente collegato ad un nuovo sistema di CRM che ci permetterà di individuare le ambizioni dei nostri tifosi e di soddisfarle attraverso specifiche azioni di marketing sia direttamente attivate dal Napoli e sia attraverso l’interazione con i principali partner del Club. La nostra volontà è di dedicare vantaggi esclusivi a tutti i membri del nostro Club e per farlo il nostro percorso digitale inizia ora. Ringrazio infine il team di IQUII che ci accompagna in questa affascinante avventura e che sarà nostro partner su tutto il progetto.”

“Lo scenario attuale di fruizione dei contenuti sportivi e del rapporto tifosi-club evidenzia come i fan abbiano esigenze che il modello pre-pandemia non riesce più a soddisfare a pieno” afferma Fabio Lalli, Founder & Partner di IQUII. “I tifosi desiderano ampliare il rapporto con il proprio club oltre il giorno della partita, vivendolo on-demand, su ogni device, in qualsiasi momento della giornata, con format differenti; allo stesso tempo desiderano un rapporto più stretto con la squadra del cuore, fatto di contenuti esclusivi, momenti di interazione e di intrattenimento. I club che guardano al domani devono esser in grado di cogliere queste opportunità, mettendo il fan al centro della community con un accesso a qualcosa di maggior valore di lungo termine.

Questo nuovo paradigma ormai consolidato è la base su cui abbiamo disegnato insieme a Napoli un nuovo ecosistema digitale, che mette le basi di un percorso per creare un circolo virtuoso di valore per club, tifosi, sponsor e, in generale, per tutti gli stakeholder del sistema sportivo che ruota intorno a una società sportiva. Siamo felici di esser stati scelti dal Napoli e siamo felici di poter mettere a disposizione le nostre competenze creative e di design, oltre alle piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di un progetto di crescita digitale”.