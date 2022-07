Solbakken, il Napoli è vigile, ma si accelera solo in caso di “uscita”

Solbakken tra il Napoli e la Roma, l’esterno d’attacco norvegese del Bodo Glimt è un obiettivo sia degli azzurri che dei giallorossi. Il calciatore sta valutando il suo futuro. In scadenza di contratto tra un anno, a giugno 2023, con il club norvegese, da gennaio potrà di fatto liberarsi a parametro zero. Il Napoli è vigile, lo segue con attenzione, ma un’accelerazione in entrata ci sarà solo di pari passo con un’eventuale uscita e in questo senso non si sono registrati passi avanti nella trattativa tra Politano e il Valencia. E il club norvegese intenderebbe comunque lasciarlo andare via solo dopo le due sfide dei preliminari di Champions League in programma domani e martedì prossimo contro il Ki Klaksvik, formazione delle isole Faroe. Oltre a Solbakken l’altro esterno finito nel mirino del Napoli è il belga Januzaj, svincolato dalla Real Sociedad che giocò contro gli azzurri il match di ritorno al Maradona di Europa League del 10 dicembre 2020. Un esterno offensivo di qualità, 27 anni, seguito da tempo dal club azzurro, una pista da tenere sempre monitorata.

Il Mattino