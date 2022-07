SERIE A – Dalla stagione 2022-23 saranno vietate le maglie di colore verde

Ora è ufficiale: dalla prossima stagione in Serie A saranno vietate le divise di colore verde. Oggi infatti la Lega Serie A ha rilasciato il regolamento per le divise da gioco della stagione 2022/23, che verrà applicato alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega. Nell’articolo 2, in cui si parla dei colori che le squadre possono utilizzare, al paragrafo 1 emerge una nuova regola: dalla stagione 2022/23, sarà vietato il colore verde nelle divise da gioco per i calciatori in movimento, come riporta Calcio&Finanza.

“Ogni Società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria, e di una seconda divisa (più eventuali altre), che dovrà essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima. A titolo esemplificativo, si considerano notevolmente diverse ed in contrasto tra loro, le divise da gioco che non generano confondibilità di colori se indossate da due squadre contrapposte”, si legge nel regolamento.

“Se una divisa è prevalentemente scura, l’altra deve essere prevalentemente chiara, oppure se una maglia è cerchiata, fasciata, a quadri, l’altra non deve contenere nessuno dei colori presenti nella prima, se non come richiamo. Le squadre devono avere almeno due divise portieri chiaramente in contrasto tra loro ed in contrasto con le divise dei calciatori di movimento. È vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”.

Il motivo è di natura televisiva: si vuole evitare che il colore delle divise sia troppo simile a quello del campo, confondendo il telespettatore.

Allo stesso tempo, anche gli spettatori allo stadio e gli ufficiali di gara potranno godere di un maggior contrasto tra le divise e il terreno di gioco. Da qui la decisione della Lega Serie A.