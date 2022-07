S. Durante, agente FIFA: “I rinnovi andrebbero proposti prima di arrivare in scadenza”

Per quanto riguarda il Napoli, sembra esserci un immobilismo sul mercato: come si può ragionare in questo modo?

“Si ragiona così perché De Laurentiis è molto attento ai bilanci e non ha liquidità per operare, quindi deve necessariamente vendere. Poi le uscite dipendono anche dai prezzi fissati dalla società per alcuni giocatori, i quali non possono essere venduti a cifre specifiche. Il problema del Napoli è che il presidente pensa che sia il ‘padrone del vapore’; i rinnovi di contratto ai calciatori andrebbero proposti prima di arrivare in scadenza. È un ragionamento logico. Secondo me Aurelio ha un’idea troppo rilevante del suo ruolo, ma deve capire che anche dall’altro lato si ha il coltello dalla parte del manico, alcune guerre non si possono vincere. Attende troppo, non ha imparato le lezioni del passato“.