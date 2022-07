Ritiri in montagna: in serie A solo 3 big scelgono di seguire la tradizione

Sembra che la tradizione stia scomparendo. Sempre meno “ritiri” tra le vette dei monti. In serie A solo alcune squadre (il Napoli, la Fiorentina e la Lazio, tra le big) hanno deciso di mantenerla viva. Su Libero si legge che la maggior-parte delle società sceglie di allenarsi e preparare la nuova stagione nei centri sportivi di proprietà:

“Ne sono capofila il Milan che si è radunato ieri e l’Inter che si ritroverà domani: le prime della classe non lasceranno Milanello e Appiano Gentile se non per disputare le amichevoli pre-campionato. Unica deroga per i rossoneri la toccata e fuga (dal 24 al 27 luglio) a Villach in Austria. La Juventus rinuncia al classico ritiro di Bardonecchia, che faceva assai felici gli albergatori del posto, preferendo l’avveniristica Continassa (ieri il ritrovo degli infortunati, il 10 per tutti). È l’unica a spingersi oltreoceano come si usava fare qualche anno fa per l’inedito Soccer Champions Tour (Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid le avversarie), utile a promuovere il brand e incassare qualche milione più che per allenarsi. Anche la Roma si allenerà a Trigoria, concedendosi solo una gita in Portogallo, madre patria del vate Mourinho. Il Monza non si muoverà dal suo centro per tutto il precampionato, sul modello-Inter.”