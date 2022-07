Partnership di livello, quello Napoli è un Azzurro “grandi marchi”

Attraverso la collaborazione con Coca Cola, il Napoli si dimostra sempre più pronto alle partnership fuori dal campo. Gli azzurri continueranno con Lete – confermato anche per il futuro – e Msc insieme per la maglia da gioco, resta anche Amazon, un assoluto vanto per uno dei marchi più forti sul mercato. Resta aperta la questione back sponsor dopo la partnership con Floki negli ultimi mesi. Ennesimo passo avanti per De Laurentiis, che negli ultimi mesi si è aperto a tutto: dall’esperienza EA7 a Konami fino a Socios, app per i Fantoken che rendono protagonisti i tifosi durante l’anno. Ieri il club ha varato anche il nuovo sito azzurro, poche ore prima della nuova stagione

Il Mattino