Ostigard, il lavoro d’intesa è esclusivamente tra i due club

Capitolo Ostigard, trattativa ad oltranza. C’è il totale gradimento del difensore e questo è ormai chiaro, c’è ancora da lavorare tra i club per perfezionare l’intesa su modalità e cifre: il Napoli lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Attenzione focalizzata ora sul 22enne norvegese, l’altro profilo monitorato, Casale del Verona, nel mirino anche della Lazio che intanto ha preso Gila dal Real Madrid. Monitorati anche il senegalese Cissè dell’Olympiakos e l’ivoriano Bailly del Manchester United. Il Napoli deve aggiungere un quarto centrale in rosa dove ci sono Koulibaly, che è in scadenza 2023 con il club azzurro ed è seguito in Premier dal Chelsea, in Francia dal Psg e in Italia dalla Juve, e nella Liga dal Barcellona (secondo i rumors dalla Spagna sarebbe pronta un’offerta da 20 milioni).

Il Mattino