Ostigard e l’estenuante “braccio di ferro” con il Brighton

Il Napoli ha come obiettivo completare la rosa dei difensori centrali, in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly che piace in Europa e alla Juventus. Ad esempio Ostigard ha da tempo detto sì al club azzurro, con tanto di accordo con il suo agente Solbakken. L’ostacolo, come riporta il CdS, è il Brighton che invece ha un’intesa con il Torino. Il difensore norvegese vuole solo la società partenopea, anzi si augura ancora di partire per Dimaro-Folgarida, sede del primo ritiro del Napoli. C’è ancora da attendere, anche perchè ufficialmente in rosa c’è Luperto, anche se sembra che l’Empoli lo stia per acquistare, ma per il momento la casella del quarto centrale è occupata, in attesa che si liberi.

La Redazione