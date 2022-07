Ostigard-Deulofeu, aggiornamenti sulle trattative in corso

Il giornalista, Paolo Bargiggia, ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione “1 Football Club” ha parato del mercato del Napoli, aggiornando sulle ultime novità. Ostigard-Deulofeu, come procedono le trattative? “Per quanto riguarda il primo, il Napoli non ha alzato la sua offerta al Brighton. Il Toro ha la possibilità di presentare una proposta superiore, ma il norvegese attende il club azzurro perché vuole giocare la Champions. Per il capitolo Deulofeu, c’è il suo gradimento ed è stato raggiunto l’accordo con il calciatore, ma non con l’Udinese. Se nel giorno in cui la società azzurra dovesse vendere uno tra Lozano, Ounas o Politano, ingaggerà un altro calciatore, ma potrebbe non essere esclusivamente l’ex Milan, anche perché bisognerà capire quanto sarà ricavato da quell’eventuale cessione. Alla prima uscita in attacco, dunque, potrebbe non arrivare Deulofeu. Non è comunque clamoroso che a Dimaro Spalletti non abbia ancora una rosa completa, soprattutto quest’anno, con l’inizio della Serie A anticipato”.