Osimhen al Bayern? Nulla di concreto, ma è una situazione da monitorare

Il giornalista Paolo Bargiggia, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station radio. Osimhen è stato accostato al Bayern, è vero? “In verità sono tornati tanti rumors in questi giorni. L’unico contatto di una certa rilevanza tra Napoli e Bayern è avvenuto alla fine di questo campionato. Attualmente non c’è stato nessun nuovo incontro tra le parti. È una situazione da monitorare, ma non c’è nulla di concreto. Tutto dipenderà anche dal futuro di Lewandowski e dal braccio di ferro con i bavaresi. Ronaldo, invece, rischia di essere patetico, soprattutto per la sua condotta con lo United. L’asso portoghese gioca per i suoi record e vorrebbe una squadra che giocherà la Champions, perciò vuole salutare i Red Devils. Il Napoli giocherà pure la competizione il prossimo anno, ma c’è qualcosa che non potrebbe funzionare con il suo ingaggio…”.