Napoli-Solbakken, un aspetto potrebbe favorire la trattativa

Il mercato del Napoli è in stallo, per le diverse vicissitudini, dalla questione dei rinnovi, alle richieste dei vari big della rosa, alle possibili cessioni e che al momento bloccano le varie operazioni. Un calciatore che è sul taccuino del d.s. Giuntoli è l’esterno norvegese Solbakken. Il calciatore scandinavo può giocare a destra ma anche a sinistra, insomma il classico jolly, inoltre ha il contratto in scadenza a Dicembre 2023. Solbakken, come riporta il CdS, piace alla Roma di Mourinho, ma i rapporti tesi tra i due club, l’altro il Bodo Glimt, dopo la rissa del match d’andata di Conference League, potrebbe facilitare la trattativa per il Napoli. L’ostacolo invece è rappresentato dalla mancata cessione di Politano. Come si dice in questi casi, prima vendere e poi comprare.

