N. Orsi, ex calciatore: “Dispiace per il suo addio. Ci vuole volontà da entrambe le parti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, ex calciatore tra le tante di Roma e Lazio:

In MLS ci saranno vecchie conoscenze italiane: sta crescendo questo movimento calcistico?

“Tanti anni fa sembrava una miniera d’oro, vanno in America soprattutto per guadagnare. Ma non giudico calciatori come Insigne, Criscito e Chiellini che sposano la causa delle squadre statunitensi. Sono esperienze differenti, quali ludiche e non posso biasimare questi giocatori. Anzi, buona fortuna, o meglio, solo ‘buona’.

E il mancato rinnovo di Mertens?

“Ci vuole la volontà di ambedue le parti di unirsi come in un matrimonio. Dopo Maradona e qualche altro azzurro, Dries è uno dei simboli del Napoli, dispiace per il suo addio”.

Al Napoli sono stati accostati tanti calciatori di livello in questi giorni, cosa ne pensi?

“Quando un giocatore come Ronaldo percepisce 25 milioni a stagione, è impossibile che possa approdare in squadre come il Napoli. Questi club non potranno mai offrire contratti faraonici a determinati calciatori”.

Fonte: 1 Station Radio