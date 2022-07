Mertens e AdL, sono due rette che ancora non si sono incontrate

Il futuro di Dries Mertens, a differenza di David Ospina che si conosce già, è ancora incerto. Il bomber della storia del club azzurro ha il contratto scaduto con la società partenopea, ma ancora non ha trovato la squadra. L’ingaggio chiesto al club azzurro, 4 milioni, bonus compresi più premi a gol e presenze e commissioni, al momento scoraggiano le concorrenti. Tra l’altro il calciatore belga è ad Ibiza, mentre De Laurentiis, secondo il Corriere dello Sport, è a Los Angeles, perciò è difficile creare un contatto, due rette parallele che al momento non si incontrano. Non ci resta che attendere, ma la sensazione è che la storia di Mertens con il Napoli stia per giungere al termine.

La Redazione