Italdonne, sogni in terra inglese. Tutte le azzurre (Foto)

I t ’ s coming home ” , un anno dopo. Il calcio ritorna a casa (dove gli inglesi rivendicano sia nato questo meraviglioso gioco) e chissà che da Wembley non voglia prendere un’altra volta la strada per Roma, facendo sognare milioni di italiani come l’estate scorsa. Le prospettive, stavolta, sono diverse, ma guai a sottovalutare l’entusiasmo contagioso delle ragazze di Milena Bertolini.

Comincia domani l’Europeo femminile in Inghilterra, con partenza dal “teatro dei sogni” di Old Trafford e arrivo in gran volata il 31 luglio dentro un’altra arena magica, quella di Londra che ospitò il trionfo azzurro della Nazionale di Mancini nel 2021.

Fonte: CdS e twitter nazionale femminile