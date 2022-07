In mediana si monitora, ma si agirà solo se Demme dovesse partire

Come previsto ed ampiamente ribadito, nessun movimento in entrata nell’immediato. Qualcosa potrebbe accadere solo se dovesse esserci qualche uscita. A centrocampo, per esempio, solo se dovesse concretizzarsi la cessione di Demme. In tal caso il Napoli si metterebbe in azione: tra i profili monitorati da tempo Svanberg del Bologna, Veretout della Roma e Nandez del Cagliari. Tiene ancora banco in casa azzurra il futuro di Mertens. Il belga è partito con la famiglia per la vacanze a Ibiza: svincolato a parametro zero dal Napoli, attende novità sul suo futuro. Tra i club interessati la Lazio e il Marsiglia, situazione destinata a diventare più calda ora che Dries è a tutti gli effetti un giocatore libero. Per Osimhen dopo i rumors di inizio mercato, nessun’offerta è arrivata al Napoli: la valutazione è 110 milioni. Petagna è seguito da Monza e Salernitana.

Il Mattino