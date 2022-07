Il Napoli e il nodo dei portieri che è ormai stato sciolto. Per Meret spunta la data della firma

Uno dei temi che ha tenuto banco in casa Napoli era il nodo portieri, davvero difficile, visto che fino ad un paio di settimane fa, era in ballo il futuro di Meret ed Ospina. L’estremo difensore colombiano alla fine ha accettato l’Al-Nassr, anzi è già in Arabia Saudita, dove sottoscriverà un contratto biennale ed un ingaggio da 3,5 milioni. Su Meret invece ci sarà il prolungamento del contratto fino al 2027, ingaggio sul 1,5, milioni. Per l’annuncio ufficiale, con tanto di firma, avverrà Dimaro-Folgarida, con la presenza di AdL e l’immancabile twitter. Sul vice portiere ci sarà ancora da attendere, ma due sono i nomi, al momento. Sirigu ex Palermo, Torino, Psg e Genoa e Tatarusanu.

La Redazione