ESCLUSIVA – A. Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgarida): “Un grazie alla gente di Napoli per la solidarietà dopo la tragedia della Marmolada”

Il Napoli e Dimaro-Folgarida, per il dodicesimo anno, il connubio andrà avanti e si tornerà ad un ritiro come ai vecchi tempi, ma sempre rispettando i protocolli. Si parlerà di campo e non solo nell’intervista fatta da ilnapolionline.com al sindaco della città del Trentino Andrea Lazzaroni.

Da domenica si conosce la seconda avversaria nell’amichevole del Napoli in Trentino. Cosa ci puoi dire in proposito? “Come hai detto si conosce il nome del secondo avversario e sarà il Perugia, compagine che gioca in serie B. La scelta è stata fatta da mister Spalletti e dal suo staff, basandosi su diversi fattori, compreso anche che si allena anche la compagine umbra in Trentino”.

Per il Trentino sono ore davvero drammatiche, dopo quanto accaduto nei pressi della Marmolada. Da Napoli c’è la solidarietà per questa immane tragedia. “Conosciamo tutti il cuore e la solidarietà della gente di Napoli, soprattutto in questi momenti davvero drammatici. Siamo ancora tutti sconvolti per il dramma successo nei pressi della Marmolada e quindi a nome della nostra gente per la vostra vicinanza”.

Dopo due anni torneranno a Dimaro-Folgarida i comici di Made in Sud e non solo. Cosa ne pensi in merito? “Sì, te lo confermo. Torneranno, a distanza di due anni i comici di Made in Sud a Piazza Madonna della Pace. Senza dimenticare che a Folgarida, ci saranno Spalletti e due calciatori, come scritto nel programma. Si tornerà al modello del ritiro, come prima del Covid, ovviamente sempre con prudenza, ma con maggiori libertà rispetto agli ultimi due anni”.

A Piazza Madonna della Pace abbiamo visto una mega N. E’ stata un’idea del Trentino o anche del club azzurro? “E’ stata una nostra idea, appoggiata dal Napoli. Tutte le iniziative che riguardano il ritiro si fa basandosi con la giusta sintonia tra le parti e anche la N a Piazza Madonna della Pace è andata su quella direzione”.

Infine il Napoli salirà in Trentino con diversi giovani, attualmente della Primavera oppure ex. E’ un passo importante per la crescita del vivaio in Italia? “Mi fa piacere che ci saranno i ragazzi della Primavera e non solo che si alleneranno a Dimaro-Folgarida. Il Napoli è un club importante e certamente ha nei giovani un serbatoio dal quale può sfruttare per il presente, ma soprattutto per il futuro. Il tutto è positivo e mi fa piacere, perché dal vivaio può esserci la risalita del calcio italiano e non solo”.

