Coca Cola G.P. del Napoli si interesserà anche della distribuzione dei biglietti per il Maradona

« Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa partnership, che ci lega ad un ‘brand love’ noto in tutto il mondo » . Così Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli, commenta l’accordo annunciato tra il club partenopeo e Coca Cola, che porterà l’azienda a essere al fianco del club, in qualità di global partner. L’accordo « si inserisce nel percorso di espansione internazionale del nostro marchio: siamo quindi davvero felici di accogliere Coca Cola all’interno del nostro prestigioso network di partner globali » . La collaborazione prevede lo sviluppo di attività di visibilità e di campagne a punto vendita, la produzione di contenuti social e la distribuzione di biglietti per lo stadio e merchandising dedicato. Da parte Cocasua, Raluca Vlad, direttore marketing di Coca Cola Italia, ha espresso l’entusiasmo per l’avvio di questo percorso insieme a una grande società sportiva, in una città in cui ci sentiamo di casa, perchè condividiamo con i napoletani una tradizione di passione per il calcio e per i valori che rappresenta, anche nella quotidianità.Fonte: CdS