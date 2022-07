Big e stelle dell’Euro Women 2022

Non mancherà nessuna big. A partire dalla Germania, 8 volte campione su 12 edizioni dell’Europeo. Tra le favorite vanno segnalate l’Olanda che detiene il titolo, la Francia che sta vivendo un ciclo d’oro con le sue migliori giovani, i Paesi nordici Svezia, Danimarca e Norvegia (2 vittorie, 4 secondi posti e altre 3 semifinali il bilancio storico delle ragazze di Oslo) da sempre al top del movimento femminile, senza dimenticare Inghilterra e Spagna che negli ultimi anni sono state in grado di rinnovarsi mantenendo alto il livello. Sarà un Europeo pieno di stelle. L’attaccante del Barcellona Alexia Putellas, pallone d’oro nel 2021, vuole tornare regina dopo aver perso la finale di Champions (11 gol per lei nel torneo) contro il Lione dell’islandese Gunnarsdottir (prossima giocatrice della Juve e avversaria dell’Italia il 14 luglio) e dell’attesissima Ada Hegerberg, norvegese con un palmares costellato di successi (6 Champions in bacheca). La difesa azzurra dovrà prestare particolare attenzione alla francese Marie-Antoniette Katoto, astro del Psg in grado di segnare 25 gol in 28 presenze con la nazionale. Presenti anche le colonne dell’Arsenal, da anni ai vertici del calcio femminile: il difensore Leah Williamson, pilastro dell’Inghilterra, e l’attaccante olandese Vivianne Miedema (82 gol in 100 partite con la nazionale) che ha segnato una doppietta nella finale di 5 anni fa. Nella Super League inglese giocano anche altre campionesse del calibro di Rachel Furness (Liverpool, Irlanda del Nord), Magdalena Eriksson (Chelsea, Svezia), il portiere Tinja-Riikka Korpela (Tottenham, Finlandia) e Pernille Harder, la 30enne del Chelsea nominata per due volte (2018 e 2020) giocatrice dell’anno Uefa. Simboli di un movimento destinato ancora a crescere dopo il boom degli ultimi anni, donne che milioni di ragazze in tutto il mondo osserveranno con attenzione e spirito di emulazione. Euro2022 ha già segnato un record al botteghino, con quasi mezzo milione di biglietti venduti.

Fonte: CdS