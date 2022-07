Bargiggia: “Ronaldo al Napoli? Incommentabile. Dybala? Conoscendo De Laurentiis, ingaggio troppo elevato”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Tante fake news in questi giorni, vero? “Non sono proprio delle fake news, ma è comunque una fase nella quale le società tentano di imbastire delle trattative, che potrebbero avere qualsiasi esito”.

Ronaldo al Napoli? “In questa fase non si può commentare una notizia del genere. È stato accostato anche Dybala al club, ma attualmente, tenendo in considerazione il salary cup e conoscendo De Laurentiis, la società non può avvicinarsi al portoghese o a Paulo per gli elevati ingaggi che percepiscono. Sarebbe un paradosso, è uno scenario impossibile”.