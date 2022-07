Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, in particolare soffermandosi sul mercato del Napoli. Koulibaly potrebbe rinnovare con il Napoli a mercato finito? “Comfermo questa notizia. In casa Juve si è scatenata un’asta per De Ligt e Koulibaly è il primo nome chiesto da Allegri per sostituire l’olandese. Il senegalese, tuttavia, ha deciso di non accettare la futura offerta bianconera per rispetto del Napoli”.