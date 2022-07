Bargiggia: “Il Napoli ha Sirigu in pugno, ma non è considerato la prima scelta”

Il giornalista Paolo Bargiggia, ha parlato oggi di mercato del Napoli ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. Accostato al Napoli, alla fine Gollini andrà alla Fiorentina? “Il Napoli ha fatto diversi calcoli per questa operazione, forse ha ritenuto che la ricerca del portiere in questo mercato non sarebbe stato un problema. Il club ha già Sirigu in pugno, ma non è considerato la prima scelta. Chiaro che l’ex Genoa è un portiere vecchia scuola, è un profilo molto apprezzato, gli azzurri hanno gli occhi puntati su di lui. Si è scelto, tuttavia, di attendete qualche settimana e virare eventualmente su profili esteri come Maximiano, calciatore gradito dalla dirigenza. Anche la Lazio ha trattato l’estremo difensore del Granada, ma alla fine virerà su Vicario. Ci sono anche altre piste estere seguite da Giuntoli, la filosofia resta questa”.