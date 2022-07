E’ Gabriel Jesus il nuovo attaccante a disposizione di Mikel Arteta. L’attaccante brasiliano lascia il Manchester City cinque anni dopo il suo arrivo ed è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ Arsenal. L’attaccante, come comunicato dalla stessa squadra londinese, indosserà la maglia numero nove.

💬 “I am so happy to be here to help. I come to help, to learn as well, and to try to do my best”

