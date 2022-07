UFFICIALE – Biagio Seno neo d.s. del Napoli femminile

è il nuovo direttore sportivo del #NapoliFemminile . Seno, laureato in giurisprudenza con indirizzo operatore giuridico in società sportive, allenatore professionista Uefa A, che di recente ha sostenuto il corso per l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo professionista a, approda aldopo aver lavorato a lungo nel, club con il quale nelle ultime tre stagioni ha ottenuto due promozioni (dalla C alla A) ed una salvezza – nella stagione sportiva appena conclusa – in massima serie.

“Sono molto felice di approdare al Napoli Femminile – afferma Seno -, un club importante che rappresenta per me una occasione di ulteriore crescita professionale dopo il percorso svolto a Pomigliano, società cui resterò sempre grato per le opportunità che mi sono state date e per il grande rapporto di stima e amicizia che mi lega al presidente Pipola e a tutta la sua famiglia. Ringrazio il Napoli Femminile per la fiducia che mi ha accordato e per la passione e l’impegno profuso da anni per la promozione del calcio femminile nella nostra regione. Lavorerò di concerto con il direttore generale Marco Zwingauer per allestire una squadra che sappia farsi valere in un campionato competitivo, oggi più che mai, come quello di B. Abbiamo tutti insieme condiviso la scelta di un giovane allenatore straniero con un curriculum di alto profilo, perché siamo convinti che possa rappresentare un valore aggiunto e che abbia l’entusiasmo giusto per affrontare questa avventura. Alle nostre calciatrici trasmetteremo il valore ineludibile dell’appartenenza al club e l’orgoglio di rappresentare la nostra amata Napoli. Ora scendiamo in campo con grinta e tanta voglia di fare bene”.