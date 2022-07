Torna l’Equipe Campania, il ritiro per calciatori senza contratto: ecco dove si farà

Torna per il dodicesimo anno consecutivo l’appuntamento con l’Equipe Campania, il ritiro per calciatori senza contratto organizzato dal coordinatore Antonio Trovato. Anche quest’anno il raduno avrà luogo in due sedi: lunedì 11 luglio alle ore 17 calciatori e staff si ritroveranno allo stadio Pasquale Novi di Angri (Sa), mentre martedì 12 alla stessa ora partiranno gli allenamenti al Vallefuoco di Mugnano (Na). Oltre alle sedute quotidiane, ricco come di consueto il programma delle amichevoli con compagini professionistiche e dilettantistiche, che sarà reso noto nei prossimi giorni. L’Equipe Campania darà la possibilità ai calciatori in attesa di contratto, ed allo stesso modo a chi ha già squadra, di prepararsi al meglio alla nuova stagione e di ricevere l’assistenza necessaria in questa fase dell’anno, allenandosi con uno staff ampio e qualificato che verrà presentato a breve.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com