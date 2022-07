SERIE B FEMMINILE – Mister Venturi rinnova con il Chievo Verona Women

Il Chievo Verona Women FM è molto lieto di comunicare la conferma di mister Giacomo Venturi sulla panchina della Prima Squadra gialloblù.

Dopo aver centrato il podio alla prima stagione al timone della formazione clivense, l’allenatore ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà ai nostri colori fino a giugno 2023.

Il tecnico sarà affiancato ancora una volta da Mauro Perina, esperto collaboratore che continuerà l’ottimo lavoro svolto nel ruolo di vice.

“La mia priorità, come ho sempre detto, era il Chievo Verona Women – ha dichiarato Giacomo Venturi a margine della firma. Ho deciso di prolungare il rapporto con questo club perchè il percorso insieme non è ancora concluso e qualche altra pagina merita di essere scritta”.

Quelle sfogliate finora con il tecnico protagonista, risalenti al capitolo 2021/22 della storia del club, hanno rappresentato senz’altro una trama più che piacevole per i tifosi gialloblù, che hanno avuto modo di apprezzare la squadra per gioco e risultati.

Con Mister Venturi alla guida, infatti, il Chievo ha migliorato di ben sei posizioni il proprio piazzamento rispetto alla stagione precedente, chiudendo in grande stile un campionato che l’ha visto a lungo anche in cima o in lotta per la vetta della classifica di Serie B.

Da non dimenticare, ovviamente, anche i due pareggi di prestigio in Coppa Italia contro Empoli e Napoli, grazie a cui le nostre ragazze hanno sfiorato una storica qualificazione ai quarti di finale che solo il sorteggio ha reso vana.

Gli sforzi e la mente, però, sono tutti già proiettati al futuro, come si può evincere chiaramente dalle parole dell’allenatore: “Ho percepito molta stima e convinzione da parte della dirigenza nel reputarmi il Mister giusto per il loro progetto di crescita. Sin da subito ho avvertito nuovo entusiasmo e volontà nel costruire una squadra ancora più forte ed ambiziosa, aspetti per me fondamentali e che coincidono con i miei obiettivi”.

Non ci resta che dire…𝑰𝑵 𝑩𝑶𝑪𝑪𝑨 𝑨𝑳 𝑳𝑼𝑷𝑶 𝑬 𝑩𝑼𝑶𝑵 𝑳𝑨𝑽𝑶𝑹𝑶, 𝑴𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹!

Fonte: chievoveronawomen.it