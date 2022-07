Serie A, gran colpo del Monza: arriva Matteo Pessina dall’ Atalanta

Colpo del Monza: il club brianzolo ha chiuso con l’Atalanta per Matteo Pessina. Il classe 1997 era un obiettivo del club neopromosso in Serie A, ora è arrivata la fumata bianca. Lo si può definire, come scrive gianlucadimarzio.com, altro grande colpo di Adriano Galliani che sta costruendo una squadra per raggiungere la salvezza e confermarsi in Serie A. Matteo Pessina arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta (in caso di salvezza) e le visite mediche sono attese già nella giornata di mercoledì.