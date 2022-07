Perillo: “Non rinnovando Insigne e Mertens, il Napoli ha perso due pezzi da 90”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Frootball Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Napoli-Mertens, è gelo: cosa pensi di questa situazione? “Ci sono vari aspetti che andrebbero approfonditi. Sono un romantico, mi dispiacerebbe vedere Mertens andar via. Con la partenza di Insigne, mi aspettavo che avrebbe ricoperto il ruolo di bandiera di questa squadra. Dopo l’incontro con De Laurentiis, ho creduto che il belga sarebbe rimasto in azzurro, ma evidentemente le cose non sono andate come mi aspettavo. Forse ‘Ciro’ ha chiesto un ingaggio troppo elevato, ma anche il club avrebbe dovuto andare più incontro alle sue esigenze. Anche se giocatori come Dries e Dybala, seppur svincolati, non hanno ancora trovato una squadra con la quale giocare. L’argentino è un grandissimo talento, tecnicamente è fortissimo, piace tanto al Napoli ed a De Laurentiis, ha quasi le caratteristiche alla ‘Maradona’. L’ingaggio di un campione del genere farebbe schizzare gli abbonamenti dei tifosi alle stelle. Mi piace anche molto Kvaratskhelia, per quel poco che si è visto. Bisogna verificare naturalmente anche l’impatto con il calcio italiano, si è trattato di un’ottima mossa da parte del club, anche se, non rinnovando i contratti di Insigne e Mertens, il Napoli ha perso due pezzi da 90, i migliori realizzatori della storia azzurra. Se il belga non dovesse rinnovare, la società dovrebbe sostituirlo. Belotti e Simeone potrebbero essere delle alternative valide per i partenopei”.