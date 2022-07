Per Ostigard ancora qualcosa da limare, Casale più vicino alla Lazio

Casella da riempire: quarto centrale. L’obiettivo è Ostigard, c’è il sì del difensore norvegese, l’anno scorso in prestito in questa stagione al Genoa, e resta da limare ora solo l’ultima distanza con il Brighton, vanno definiti gli ultimi dettagli: operazione per il difensore centrale che il Napoli vuole chiudere con la formula del prestito. Il cerchio si è stretto sempre più su Ostigard, mentre Casale del Verona, l’altro profilo seguito dal Napoli, è sempre più vicino alla Lazio di Sarri che ha nel mirino anche Romagnoli per formare la nuova coppia di difensori centrali.

Il Mattino