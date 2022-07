Per il vice Meret, strada al bivio: Sirigu o Tatarusanu

Occorre “scegliere” il vice Meret. L’identikit è stato tracciato e le strade portano ad un bivio: Sirigu, 35 anni, che si è svincolato dal Genoa, Tatarusanu, 36 anni, del Milan. Setacciato anche il mercato estero per valutare qualche profilo da poter affiancare a Meret: la strategia è quella di acquistare un elemento di esperienza che possa contribuire alla crescita definitiva del 25enne friulano che quest’anno avrà la possibilità di giocare tra i pali con maggiore continuità. Su Sirigu c’è ora anche la Lazio entrata in gioco in maniera decisa per chiudere l’operazione. Per il rumeno Tatarusanu bisognerà trattare con il Milan, un’opzione che può prendere decisamente piede.

Il Mattino