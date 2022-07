Ola Solbakken, ieri in Italia: Roma e Napoli molto interessate a lui

Ola Solbakken si è messo in evidenza nell’ ultima Conference League. L’attaccante classe 1998 del Bodø/Glimt ora interessa in special modo due club di serie A. Come riporta il sito gianlucadimarzio.com, trovano conferme le indiscrezioni dell’emittente norvegese TV 2 Sporten che raccontano di un Ola Solbakken a Roma nella giornata di ieri. Il classe 1998 ha incontrato il club giallorosso (e altri club), ma non ha svolto le visite mediche. Anche il Napoli è interessato al norvegese. Solbakken deve scegliere la sua prossima squadra. Con un contratto in scadenza nel dicembre del 2022, potrà iniziare la sua nuova avventura dal prossimo 1 gennaio 2023. In questo caso, si trasferirebbe a parametro zero. Qualora un club lo volesse entro il primo settembre, dovrebbe trattare un indennizzo con il Bodø/Glimt.