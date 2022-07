Napoli-Svamberg, la richiesta del Bologna e la “risposta economica” degli azzurri

Il Napoli, dopo i primi acquisti iniziali, ovvero Olivera e Kvaratskeila, oltre ai riscatti di Juan Jesus e Anguissa, è in attesa prima di sferrare altri colpi estivi. Per esempio a centrocampo il pallino di De Laurentiis è lo svedese Svamberg che come Fabian Ruiz, ha il contratto in scadenza nel 2023. Il Bologna chiede 13 milioni, mentre la società partenopea ne offre 7, quindi c’è tutto un mondo tra le parti. Uno dei motivi, come riporta il Corriere dello Sport, è la scadenza del contratto che tra 12 mesi, porterebbe all’acquisto a parametro zero. Il tutto si sbloccherebbe con le cessioni in mezzo al campo, come del resto vale per altri settori del campo. Il mercato è appena iniziato e ci sarà quindi da attendere, prima vendere e poi comprare.

La Redazione