Mertens a Capri ci giocherebbe volentieri, ma ora vuole il Napoli e la Champions

Ancora nessuna novità all’orizzonte in merito a futuro di Dries Mertens, ormai svincolato dal Napoli, ma le offerte per lui arrivano e come, come quella che lo vorrebbe a Capri, come scrive oggi Il Mattino. “Mertens a Capri ci giocherebbe ben volentieri – soprattutto per le cifre prospettate dagli imprenditori capresi – ma non subito. Perché ora vuole il Napoli e la Champions. Eppure tanti club bussano ancora alla sua porta: l’ultimo è stato il Marsiglia di Tudor (oggi l’ufficialità) che guarda con interesse agli svincolati di Serie A. Le offerte da Messico e Brasile sono state fin da subito rispedite al mittente, messe in standby quelle da Emirati Arabi e Asia: il belga non si sente ancora un ex calciatore. Il mentore Sarri alla Lazio resta una tentazione forte, la pista che lo riporterebbe in Belgio potrebbe essere quella più concreta: Dries troverebbe continuità, si riavvicinerebbe a casa e soprattutto non perderebbe la nazionale. Se proprio non deve essere Napoli, che sia comunque casa, ad Anversa, a cinquanta minuti da Leuven”.