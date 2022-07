Malfitano: “Con Dybala e la conferma di Koulibaly giusto parlare di scudetto”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, che ha parlato delle voci di mercato su Dybala e Koulibaly: “Dybala? Inizia a tenere Koulibaly, poi se riesci a portare Dybala al Napoli hai fatto bingo. Significa che porti a Napoli un campione di grande livello. Con Dybala e la conferma di Koulibaly o Osimhen, gli obiettivi dovrebbero cambiare per forza di cose legittimamente. A quel punto parlare di scudetto non sarebbe un’eresia”. Tra i nuovi acquisti, Malfitano loda Kvaratskhelia: “Ho tanta fiducia anche in Kvaratskhelia, il Napoli ha fatto un ottimo affare. Aspettiamo che questo ragazzo arrivi in Italia e conosca il nuovo ambiente facendo vedere di che cosa sarà capace. L’arrivo di Dybala riaccenderebbe molti entusiasmi“. A frenare sul giocatore sono i continui infortuni che l’hanno tormentato negli ultimi anni alla Juventus: “C’è un aspetto da considerare, a Torino sempre con la necessità di dover affrettarne i tempi di recupero per ogni infortunio hanno fatto sì che questo ragazzo non guarisse mai completamente utilizzandolo a mezzo servizio. Qui arriverebbe motivatissimo dopo che la Juve gli ha voltato le spalle e in una città dove con un argentino si pensa subito a Maradona. Io credo che Dybala potrebbe essere un ottimo punto di partenza per alzare un po’ l’asticella di questo club“. Un colpo che riaccenderebbe l’entusiasmo della piazza e farebbe guadagnare a De Laurentiis qualche punto con i tifosi: “Io parto da una considerazione, De Laurentiis quando vuole qualcosa, lo prende. Lui i grandi affari li sa valutare, ho sempre parlato della genialità di questo imprenditore. Ci starà ragionando sull’affare facendo i suoi conti per bene. Se dovesse arrivare, arriverebbe a Napoli il miglior talento della Serie A che avrebbe un ritorno fortissimo tra i tifosi. Guadagnerebbe un po’ di stima dai tifosi nuovamente“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com