Laudisa, giorn.: “Dybala? Dire che il Napoli sia in competizione è prematuro”

Carlo Laudisa, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Dybala? Io credo che il Napoli si è messo in fila per capire se più avanti ci possono essere le prospettive. In questo momento osserva, è un osservatore privilegiato. Dire che sia in competizione è prematuro, ma non è da escludere che possa trarre beneficio dal fatto che Inter o Milan possano abbandonare la corsa. È un’opzione, però l’attualità ci dice che Dybala è conteso tra Inter e Milan. Mertens? È chiaro che il Napoli ha fatto un’offerta contenuta, credo che sia una vicenda molto particolare. La Lazio non ce la vedo in prima fila. Vediamo se al Marsiglia, Mertens può trovare l’acquirente giusto”.