Laudisa: “Demme, Politano e Petagna hanno estimatori un po’ dappertutto”

Carlo Laudisa, giornalista, ha parlato oggi alla trasmissione Marte Sport Live, sulle frequenze di radio Marte. Demme, Politano e Petagna? Sono giocatori che hanno estimatori un po’ dappertutto, il problema è il prezzo. Chi fa il timido sta solo aspettando che i prezzi scendano. Un attaccante come Petagna fa comodo a tanti, ha dimostrato di essere prezioso. Ostigard e Svanberg? Sono due giocatori interessanti, il primo nel Genoa si è fatto apprezzare. Ci sono dei costi importanti perché il Bologna per privarsi di Svanberg vuole cifre importanti. In questo momento non c’è nulla di concreto. Sirigu? Aveva un contratto importante col Genoa, credo che sia in corso una trattativa col suo agente”.