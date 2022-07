La priorità è riempire due caselle: portiere e difensore centrale

Un secondo portiere e un difensore centrale: saranno queste le prossime due mosse in entrata per il Napoli che da giovedì si ritrova a Castel Volturno per i test medici in vista del ritiro a Dimaro-Folgarida. Dopo i primi due colpi in entrata, gli acquisti del terzino sinistro portoghese Olivera e dell’esterno sinistro d’attacco georgiano Kvaratskhelia, l’attenzione del club azzurro è concentrata ora su le altre due caselle da coprire: un portiere esperto da affiancare a Meret, che firmerà il rinnovo fino al 2027, e un difensore centrale da aggiungere ai tre già in organico: Koulibaly, che va in scadenza tra un anno e finora non ha ancora rinnovato e il cui futuro resta ancora da definire (in Italia è seguito dalla Juve e all’estero in maniera particolare dai club di Premier League con il Chelsea in testa), Rrahmani, un punto fermo per il presente e il futuro, e il brasiliano Juan Jesus riscattato dalla Roma e sotto contratto con il Napoli per un altro anno.

Il Mattino