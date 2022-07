La lettera di Tommy Mandato a Dries “CIRO” Mertens

Così scrive l’avv. Tommaso Mandato sul suo profilo FB:

“Ciao CIRUZZO e ….404 volte GRAZIE per le tue presenze, 148 volte GRAZIE per i tuoi goal, 78 volte GRAZIE per i tuoi assist….

ma GRAZIE soprattutto per avermi fatto gioire, sorridere, creatomi emozioni per ogni giocata fatta in proprio o al servizio dei compagni.

Non voglio cadere nella retorica, l’ho dichiarato tante volte e lo so perfettamente: in questo Calcio non c’è spazio per il ‘Pallone’, il business prevale sulla passione, eppure con Te sento proprio la voglia e la necessità di ringraziarti perché su di Te, l’Azzurro veramente l’ho rivisto tatuato addosso.

GRAZIE CIRUZZ…. purtroppo sulla #A16 ci sono ancora tanti lavori in corso …..“