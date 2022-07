KKN: Niente Valencia per Politano, mancano i fondi per l’operazione

Come riporta radio Kiss Kiss Napoli il Valencia non può dare la svolta decisiva all’operazione Politano per mancanza di fondi: nonostante la grande stima di Gattuso verso il giocatore, il suo addio al Napoli, direzione Valencia, per il momento è da escludere. Tramite il suo agente Politano aveva espresso il desiderio di giocare di più il prossimo anno e cambiare aria.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com