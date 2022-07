Jared Borgetti su Hirving Lozano: “Perchè lo vedo meglio a destra”

Borgetti ha rilasciato una lunga intervista a Il mattino, ecco un passo

Dove lo vede meglio?«Senza dubbio a destra, perché in quella posizione è molto bravo a cercare il fondo e poi a crossare. La sua principale abilità è quella dell’assist dalla fascia, e quindi per me a destra rende meglio. In quella posizione, inoltre, ha dimostrato di saper inserirsi molto bene sul secondo palo, facendo diversi gol. A sinistra, invece, ho l’impressione che si finisce col limitarne il talento e le potenzialità».