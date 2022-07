Januzaj, Solbakken, Deulofeu, ma solo nel caso di “uscite”

Dopo aver riempito le caselle relative al secondo portiere e al quarto difensore centrale, a ltre operazioni in entrata verranno effettuate soltanto se dovesse esserci qualche uscita. Si andrà all’assalto di un altro attaccante esterno se dovesse formalizzarsi la cessione di Politano al Valencia e si affonderà il colpo su un centrocampista se dovesse essere ceduto il tedesco Demme. Gli esterni destri monitorati sono il belga Januzaj, che si è svincolato dalla Real Sociedad, e il norvegese Solbakken del Bodo Glimt. E poi c’è sempre aperta la pista Deulofeu, lo spagnolo che ha disputato una stagione da grande protagonista con l’Udinese e potrebbe ricoprire il ruolo di trequartista e di esterno. Una trattativa al momento in stand by ma che potrebbe decollare nuovamente da un momento all’altro.

Il Mattino