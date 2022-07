Il Mattino – Mertens sa di avere due fattori dalla sua parte, e intanto aspetta

Ancora nulla all’orizzonte per quanto riguarda la situazione Mertens , ormai svincolato dal Napoli. Il belga-napoletano è in stand-by, e aspetta nuove buone, come scrive oggi Il Mattino. “ Dries aspetta, alla sua età il talento è pari alla saggezza. Sa di avere due fattori a proprio favore. Il primo è la piazza: Napoli è con lui, sarebbe pronta a gettarsi nel fuoco – anzi nel mare di Capri – per godersi il belga ancora una stagione. La seconda sono le alternative: «Sceglierò il meglio per la mia carriera» ha detto qualche settimana, consapevole che il Mondiale in Qatar non è troppo lontano e bisognerà essere pronti. Se la strada azzurra dovesse chiudersi definitivamente, al belga non mancherebbero altre opzioni, tutte messe da parte al momento. Dries guarda la luna di Capri e si augura di poter incontrare ancora una volta Aurelio De Laurentiis, che a Capri è di casa e proprio sull’isola ha orchestrato spesso le mosse del suo Napoli. Il periodo di lontananza dalla città è finito, il numero uno degli azzurri torna questa settimana per risolvere più di un nodo: c’è da preparare Dimaro, da accogliere la squadra, da sistemare le mosse per il mercato. De Laurentiis vuole essere più presente, come aveva anticipato sul finale di campionato, si sta muovendo per spostare parte della Filmauro a Napoli e per avere sempre il polso della situazione. Anche con Mertens, nella settimana decisiva per il suo futuro. Il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per le visite mediche di rito di inizio stagione mercoledì e giovedì, per quella data Dries si augura di avere notizie, in un senso o nell’altro”.