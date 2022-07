Giocatore Premier, di fama internazionale, arrestato con accusa di stupro

La notizia è di quelle che fanno scalpore, a renderla nota provvede il Telegraph ed è riportata da Il Napolista. Un calciatore di livello internazionale e che gioca in Premier League è stato arrestato per stupro. Ha poco meno di 30 anni ed il suo nome non può essere fatto per motivi legali. Dovrà essere interrogato e rispondere in merito alle accuse che lo riguardano mosse da una ragazza di circa vent’anni. Scotland Yard ha confermato che il giocatore è stato preso in custodia nelle prime ore della giornata di oggi. Il club è stato informato ma non vuole commentare l’accaduto. Il calciatore dovrebbe anche prendere parte alla prossima rassegna mondiale. Il presunto stupro sarebbe avvenuto a giugno 2022. L’arresto è avvenuto a Barnet, nord di Londra.