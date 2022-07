Fabio Quagliarella via social: “La nostra storia infinita…”

Un altro anno insieme, Fabio Quagliarella e la Sampdoria. Era nell’ aria, ma oggi è arrivata anche l’ufficialità. Nonostante il prossimo gennaio compirà 40 anni, il club doriano si è affidato, ancora una volta, allo stabiese, affidandogli il proprio reparto avanzato. Quagliarella ha poi ringraziato con un messaggio via social:

“Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po’ di più… Sono orgoglioso di poter continuare la mia avventura con la Sampdoria e grato alla società per questa nuova opportunità. E grazie, come sempre ai nostri tifosi, per farmi sentire a casa come dal primo giorno che ho vestito questa maglia. #sampdoria #ForzaDoria, ci vediamo presto!🔵⚪️🔴⚫️⚪️🔵”