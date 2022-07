De Laurentiis al rientro, ma la prima mossa spetterà a Mertens

Il rientro di De Laurentiis può ricucire lo strappo tra il Napoli e Dries Mertens. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che non esclude colpi di scena sulla questione rinnovo: “Il belga chiede 2,4 milioni, il club offre la metà. Mertens è al bivio.” Il patron del Napoli non si è fatto vivo con l’attaccante belga che, dall’altro alto, non pare abbia acquirenti pronti a soddisfare le sue richieste. Fatto sta che il Napoli si ritroverà tra mercoledì e giovedì per i test al centro tecnico di Castel Volturno, e per la prima volta negli ultimi nove anni, Mertens non ci sarà. La strategia del club è molto chiara: non ci saranno rilanci, toccherà a Dries il primo passo.