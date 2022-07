DALLA GERMANIA – Offerta “monstre” del Bayern Monaco per Osimhen

Il mercato è da pochi giorni iniziato, ma è inevitabile che per il Napoli non sarà semplice resistere alle sirene estere, soprattutto per i suoi big. Dalla Germania, precisamente la Bild, il Bayern Monaco deve pensare all’erede di Lewandoski, che è sempre nel mirino del Barcellona e quindi c’è Victor Osimhen come obiettivo principale. Il club azzurro, come conferma il Corriere dello Sport, chiede 110 milioni, ma la società bavarese sarebbe pronta a sborsare 120 milioni. Se fosse così sarebbe impossibile dire di no, tra l’altro il c.t. della Nigeria sponsorizza il suo approdo alla Bundesliga: «Se Lewandowski dovesse seriamente andar via, allora il sostituto ideale sarebbe Osimhen. Che per me non avrebbe difficoltà ad imporsi anche a Monaco». Tra l’altro Osimhen tornerebbe a giocare in Germania, dove militò al Wolfsburg, prima del Lilla e infine a Napoli, dopo la famosa mega operazione che la Procura sta indagando. Le voci iniziano a circolare, ora non resta capire se si trasformeranno in trattativa oppure no.

La Redazione