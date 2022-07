Valencia – Gattuso smentisce le voci che lo vorrebbero dimissionario

Il Valencia, da diversi anni, ha difficoltà economiche che le impediscono di operare come vorrebbe sul mercato. Per questo motivo si era già parlato di dissapori con Rino Gattuso. Come si legge su Superdeporte, ieri, l’ex tecnico del Napoli, è atterrato a Valencia per cominciare la nuova stagione con la sua nuova squadra, visto il ritiro, il cui inizio è previsto per la giornata di domani. Gattuso ne avrebbe approfittato per smentire, ai media presenti, tutte le le voci che parlavano addirittura di sue possibili dimissioni, in quanto scontento. Inoltre, avrebbe dichiarato di essere “molto entusiasta” per questa nuova fase della sua carriera.