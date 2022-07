UFFICIALE – Napoli-Perugia, prezzi e modalità dei biglietti per l’amichevole di Dimaro

Il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida sta per iniziare, l’8 Luglio arriverà in Trentino dove si preparerà per la prossima stagione fino al 19. Dopo aver saputo la prima amichevole, sarà contro l’Anaunia, rappresentativa dilettantistica del luogo, la seconda sarà contro il Perugia. La gara si giocherà, sempre allo stadio di “Carciato” il 17 alle ore 18,00. Prezzi sono dai 17 ai 22 euro, il giorno prima verrà presentata la squadra a Piazza Madonna della Pace. Lo comunica il sito liveticket.it. A Dimaro, grazie al collega Alberto Caccia, c’è già una grande N, in attesa dell’arrivo degli azzurri.

A #Dimaro ci si prepara come di consueto all'arrivo del #Napoli fra 5 giorni. Novità in Piazza Madonna della Pace, sull'asfalto è stato dipinto un enorme simbolo del Napoli. Nella località trentina 2 giorni dopo la fine del ritiro degli azzurri arriverà anche la #Cremonese. pic.twitter.com/h6kRIdoitS — Alberto Caccia (@Alberto_Caccia) July 3, 2022

La Redazione